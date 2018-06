O jogador mais caro do mundo estava afastado desde o dia 25 de fevereiro, momento em que se lesionou no tornozelo, numa partida do campeonato francês, contra o Olympique de Marseille.



O atacante do Paris St Germain, ??entrou ao intervalo e iniciou o marcador, aos 69 minutos. Este foi o 54º golo de Neymar pela seleção brasileira.



Já em período de compensação (90+3), Roberto Firmino marcou o segundo golo, o que deu a vitória ao Brasil por 2-0 frente à Croácia.