Neymar regressa e marca uma bomba

Canarinha vence mas tem de afinar o seu samba.

Por Sérgio A. Vitorino | 08:46

A estrela canarinha tinha entrado ao intervalo, regressando da lesão que o afastava desde fevereiro, e fez o primeiro dos dois golos brasileiros. A primeira parte foi de grande organização croata.



O Brasil desafinou com passes errados, não conseguindo desembaraçar-se do adversário - que, tivesse sido um jogo a sério, ficava com 10 desde os 12’, após entrada violenta de Kramaric ao joelho de Thiago Silva.





O coletivo não entrava e remates só de fora da área e por alto. O primeiro lance do ‘joga bonito’ ocorreu aos 35’, mas morreu nas mãos de Subasic. Aos 45’, a Croácia até merecia mais que o empate. Ao intervalo, Tite cumpriu e fez regressar Neymar. O jogo, que nunca foi brilhante, fechou aos 90+3’, com o 2-0 de Firmino.

Recebeu na esquerda, na área, desviou dois croatas e à chegada do terceiro fuzilou o guarda-redes para o golo. Neymar abanou assim, aos 69’, o Brasil-Croácia de ontem.