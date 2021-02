Neymar tem lesão muscular e falha jogo do PSG em Barcelona, para a 'Champions'

O internacional brasileiro Neymar vai ficar fora dos relvados durante um mês, devido a lesão, falhando a visita do Paris Saint-Germain ao FC Barcelona, para a Liga dos Campeões de futebol, informou esta quinta-feira o clube francês.

De acordo com a nota divulgada no site oficial dos parisienses, Neymar sofreu uma lesão num dos músculos adutores da perna esquerda durante o encontro de quarta-feira, com o Caen, para a Taça de França, e deverá "estar indisponível durante cerca de quatro semanas".

O avançado brasileiro junta-se, assim, ao argentino Angel Di María no lote de indisponíveis para o jogo com o FC Barcelona, em 16 de fevereiro, em Camp Nou, a contar para a primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

Por outro lado, permanece a dúvida sobre se Neymar estará em condições de defrontar o seu antigo clube na partida da segunda mão, agendada para 10 de março, em Paris.

Neymar lesionou-se diante do Caen, depois de sofrer uma entrada dura do burquinense Steeve Yago, no decorrer da segunda parte do encontro dos 16 avos de final da Taça de França.

O internacional 'canarinho', que tinha assistido o italiano Moise Kean para o único golo do jogo (1-0), acabou por ser substituído por Kylian Mbappé, aos 60 minutos.