Nice vence Brest e sobre provisoriamente ao terceiro lugar em França

O Nice subiu este sábado, provisoriamente, ao terceiro lugar da Liga francesa de futebol, graças ao triunfo por 2-1 sobre o Brest, em jogo da nona jornada da prova.

O central Todibo, que na época passada chegou a estar emprestado ao Benfica, inaugurou o marcador aos 45 minutos, com o seu colega de defesa Melvin Bard a marcar o segundo golo do Nice, aos 61.

O Brest ainda reduziu, pelo avançado Franck Honorat, aos 90+2 minutos, já muito tarde para ainda poder tentar resgatar um ponto.

Com este triunfo, o Nice soma 16 pontos em oito jogos, a oito do líder Paris Saint-Germain, igualmente com menos um jogo, e a dois do Lens, que tem nove desafios cumpridos. O Brest é penúltimo, com somente quatro pontos.

No outro desafio de hoje, Montpellier e Estrasburgo empataram 1-1, com os anfitriões a ocuparem o 12.º lugar, com 10 pontos, e os visitantes o nono, com 11.