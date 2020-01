A Nike, empresa que patrocinava Kobe Bryant, suspendeu a venda, no site oficial, dos artigos do antigo basquetebolista, que morreu no último domingo na sequência de um acidente de helicóptero que tirou a vida a outras oito pessoas, incluindo a filha de Kobe de 13 anos, Gianni.



A empresa justifica a decisão de deixar de vender os produtos relacionados com a lenda da NBA para impedir que haja revenda a preços exorbitantes.

Ver comentários