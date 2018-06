Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Nikola Kalinic afastado da seleção croata

Avançado terá sido dispensado alegadamente por "problemas nas costas".

Por Lusa | 18:56

O avançado Nikola Kalinic foi afastado dos trabalhos da seleção croata de futebol no Campeonato do Mundo de futebol, a decorrer na Rússia, alegadamente por "problemas nas costas".



De acordo com a Federação de Futebol da Croácia, o avançado foi dispensado com efeitos imediatos da concentração da equipa em São Petersburgo e rumará de imediato à Croácia.



"Na partida com a Nigéria, Kalinic indicou não estar pronto para jogar por sentir problemas nas costas, que já se tinham manifestado na partida frente ao Brasil e Inglaterra (...) Preciso de jogadores em forma e em condições, por isso tomei esta decisão", indicou o selecionador Zlatko Dalic, citado pela FFC.



De acordo com o diário desportivo croata Sportske Novosti, a dispensa de Kalinic está relacionada com a alegada recusa do jogador em entrar a cinco minutos do final na partida frente à Nigéria (2-0).



O mesmo diário noticiou que Zlatko Dalic terá decidido expulsar o jogador por considerar ter sido posta em causa a disciplina e regras de comportamento a que os jogadores selecionados estão vinculados.