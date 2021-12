O jogador Sérgio Oliveira foi um dos vencedores da noite, ao ser eleito Futebolista do Ano. “Cheguei a esta casa há 20 anos e é um privilégio receber este Dragão de Ouro dado pelo Presidente”, afirmou. Francisco Conceição, filho de Sérgio Conceição, também foi distinguido com o galardão de Atleta Revelação. “É um sonho tornado realidade e isto é só o início. Queremos ganhar muito”, afirmou o jovem de 18 anos.



A noite de segunda-feira foi de comemoração para o FC Porto. O Estádio do Dragão recebeu a gala Dragões de Ouro, que elegeu aqueles que mais se destacaram no último ano, depois da cerimónia de 2020 ter sido cancelada devido à pandemia.O jogador Sérgio Oliveira foi um dos vencedores da noite, ao ser eleito Futebolista do Ano. “Cheguei a esta casa há 20 anos e é um privilégio receber este Dragão de Ouro dado pelo Presidente”, afirmou. Francisco Conceição, filho de Sérgio Conceição, também foi distinguido com o galardão de Atleta Revelação. “É um sonho tornado realidade e isto é só o início. Queremos ganhar muito”, afirmou o jovem de 18 anos.

Fernando Gomes, o ‘Bibota’, recebeu o prémio de Dirigente do Ano. Já Reinaldo Teles, que morreu há um ano, foi homenageado com o galardão de Recordação do Ano. Os filhos do antigo vice-presidente subiram ao palco e receberam o prémio das mãos de Pinto da Costa.