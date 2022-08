Nome do 'Pequeno Genial' nas camisolas de todos jogadores do Benfica

O Benfica entrou este sábado em campo para o jogo com o Casa Pia, da segunda jornada da I Liga portuguesa de futebol, com o nome de Fernando Chalana, antigo internacional português que faleceu na quarta-feira, nas camisolas dos jogadores.

Em Leiria, casa 'emprestada' do Casa Pia para a receção ao Benfica, os jogadores dos 'encarnados' realizaram mais um homenagem ao 'pequeno genial', com todos a envergarem camisolas com o nome Chalana.

Este gesto já tinha sido realizado pelo Benfica em janeiro de 2014, na vitória (2-0) frente ao FC Porto, com os jogadores do clube a entrarem no relvado com o nome do falecido Eusébio, figura histórica do clube e do futebol português, nas camisolas.

Antes do início do jogo de hoje foi também cumprido um minuto de silêncio em memória de Chalana.

Na sexta-feira, o Benfica abriu as portas dos Estádio da Luz para um último adeus a Fernando Chalana, com a direção do Benfica a anunciar que, esta época, nenhum jogador da equipa principal vai envergar a camisola 10 dos 'encarnados'.

Fernando Chalana, que faleceu aos 63 anos de idade, jogou pelos 'encarnados' nos anos 70 e 80 tendo representado o clube por 13 anos. Companheiro de equipa de Eusébio e Toni, foi uma das figuras do Europeu de 1984 e uma figura incontornável do futebol português.