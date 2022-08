O norte-americano Scott McGill (Wildlife Generation) ganhou na quinta-feira ao sprint a sexta etapa da Volta a Portugal, na cidade da Maia. O ciclista do outro lado do Atlântico conquistou a segunda vitória numa etapa - já tinha vencido em Elvas - ao levar a melhor na linha de meta sobre João Matias (Tavfer Mortágua), que assim perdeu a camisola verde para o adversário. Frederico Figueiredo (Glassdrive) mantém a camisola amarela.









A etapa de quinta-feira ligou as cidades de Águeda a Maia, na distância de 159,9 quilómetros, e foi muito movimentada. Nos primeiros 100 quilómetros assistiram-se a várias tentativas de fuga, que foram sendo neutralizadas pelo pelotão. A fuga que deu mais trabalho foi constituída por nove ciclistas e chegou a ter três quilómetros de vantagem.

Nos 25 km finais, a equipa do camisola amarela acelerou o ritmo e os fugitivos foram sendo absorvidos pelo pelotão. Nos quilómetros finais, quando se pensava que se iria assistir a alguns momentos de tranquilidade no seio do pelotão, vários ciclistas procuraram a sua sorte e tentaram fugir mas nessa altura foi a equipa Tavfer-Mortágua a puxar e a fechar espaços a pensar na terceira vitória de João Matias. Mas tal não aconteceu. Scott McGill foi o mais forte e recuperou a camisola verde dos pontos. O camisola amarela Francisco Figueiredo (Glassdrive) chegou integrado no pelotão e continua líder, com sete segundos de vantagem sobre o colega de equipa Maurício Moreira, e 38 sobre Luís Fernandes (Radio Popular-Boavista).









A etapa de sexta-feira, de 150,1 quilómetros, corre-se entre Santo Tirso e Braga, sendo expectável que seja uma tirada percorrida a alta velocidade, com chegada em sprint.