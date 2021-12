Rui Costa quer arrumar a casa e para isso contratou um peso-pesado. Gabriela Rodrigues Martins, o nome que salta à vista na nova composição do conselho de administração da SAD encarnada para o período 2021-2025, é uma das mais reputadas advogadas em Portugal na área do direito comercial e económico. Até à data não lhe era conhecida qualquer afinidade com o futebol, para além de ser filha de João Rodrigues, ex-presidente da FPF.