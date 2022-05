Artur Jorge é o treinador do Sp. Braga para as próximas duas épocas. O presidente arsenalista, António Salvador, repete a aposta na prata da casa, como já tinha feito ao longo das últimas três épocas com Rúben Amorim e Custódio.









Das 11 épocas que leva como treinador, Artur Jorge passou oito nos escalões de formação do Sp. Braga. A sua escolha para suceder a Carlos Carvalhal, que preferiu “abraçar outros projetos desportivos” no fim do contrato de dois anos, está precisamente relacionada com o conhecimento profundo do talento que existe nos escalões jovens dos arsenalistas. Isto porque o recurso ao lançamento de futebolistas formados em casa é para manter na próxima época.

Artur Jorge assume o comando da equipa principal pela segunda vez. Terminou a época 2019/20, cumprindo as cinco jornadas finais. Quando chegou, a equipa estava no 4º lugar, a 5 pontos do Sporting. Acabou a Liga em 3º, com a mesma pontuação dos leões, mas vantagem no confronto direto.





Essa foi uma temporada turbulenta para o Sp. Braga. Ricardo Sá Pinto foi despedido em dezembro de 2019 e para o seu lugar entrou Rúben Amorim, então no Sp. Braga B. Quando o técnico se mudou para o Sporting, em março de 2020, subiu Custódio. O até então técnico dos juniores B arsenalistas só fez seis jogos até ser substituído por Artur Jorge (juniores A).