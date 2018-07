Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Nova competição portuguesa de futebol sub-23 vai chamar-se Liga Revelação

Sorteio da prova, que contará com 14 equipas, realiza-se esta terça-feira.

15:27

A nova competição portuguesa de futebol sub-23, que arranca em 18 de agosto, vai chamar-se Liga Revelação, anunciou esta terça-feira a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).



O organismo máximo do futebol português descreve a competição como "um novo espaço competitivo para a afirmação dos jovens futebolistas portugueses, potenciando o trabalho conjunto que tem sido feito pela FPF, pelos clubes e pelas Associações de Futebol, com bons resultados evidentes".



O sorteio da prova, que contará com 14 equipas, realiza-se esta terça-feira às 17h00 na Cidade do Futebol, em Oeiras.