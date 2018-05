Nova reunião dos órgãos sociais do Sporting na quinta-feira

Novidade foi revelada no final de uma reunião que ocorreu na tarde desta segunda-feira, em Alvalade.

22:54

O presidente da mesa da Assembleia Geral do Sporting, Jaime Marta Soares, anunciou que os órgãos sociais do clube voltam a reunir na próxima quinta-feira. A informação foi revelada após uma reunião no Estádio José Alvalade esta segunda-feira.



Na reunião desta segunda-feira também esteve presente o presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, porém este decidiu não realizar declarações no final da mesma.

No entanto, Marta Soares admitiu que apesar não terem chegado a uma decisão, a reunião desta segunda-feira foi de muita "reflexão e serenidade".



"Apresentámos os nossos pontos de vista e propostas bem fundamentas baseadas naquilo que são os interesses do Sporting Clube de Portugal", afirmou o mesmo à imprensa presente no local. Segundo este, a decisão final não deve ser apressada pois o Sporting "é uma instituição que deve ser respeitada".



A reunião ocorreu na sequência do ataque de terça-feira passada à Academia Alcochete, onde dezenas de alegados adeptos do Sporting encapuzados agrediram jogadores da equipa principal de futebol, elementos da equipa técnica e staff.