Novas imagens mostram momentos de terror na Academia de Alcochete

Sistema de videovigilância captou o ataque a jogadores e equipa técnica do Sporting.

O CM e a CMTV revelam novas imagens do ataque à Academia de Alcochete, a 15 de maio, captadas pelo sistema de videovigilância, durante o qual jogadores e equipa técnica do Sporting foram alvo de agressões.



Tal como se pode ver nas imagens divulgadas, é possível ver comportamentos distintos entre os agressores, que levaram cintos e danificaram várias viaturas, e também o ex-treinador do Sporting, Jorge Jesus, bem como o atual presidente leonino, Frederico Varandas.



São nove câmaras de vigilância que registaram os minutos de terror. Um grupo de encapuzados que entrou em Alcochete e que agrediu tudo e todos. Jorge Jesus não escapou: foi atingido com um cinto por um dos agressores agora identificado.



As imagens foram essenciais para a polícia identificar os atacantes. São 44 os suspeitos do ataque à academia do Sporting, a 15 de maio, que o Ministério Público quer levar a julgamento. Acusa-os de 4400 crimes.