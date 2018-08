Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Nove adeptos detidos por desacatos no centro de Kiev antes do Dínamo-Ajax

Jogo entre as duas equipas contava para o 'play-off' de acesso à Liga dos Campeões.

23:39

Nove pessoas foram esta terça-feira detidas no centro de Kiev após confronto entre adeptos ucranianos do Dínamo e holandeses do Ajax, antes do jogo entre as duas equipas para o 'play-off' de acesso à Liga dos Campeões de futebol.



"A polícia pôs termo à briga que estalou num bar próximo do estádio olímpico e nove dos intervenientes mais ativos foram conduzidos à esquadra e detidos", informou a polícia ucraniana em comunicado.



Imagens dos desacatos, que foram gravadas por testemunhas presentes no local e colocadas nas redes sociais, permitem ver dezenas de jovens a correrem em direção a um café numa rua deserta, perseguidos por uma vintena de polícias de choque, sendo audíveis o som de tiros.



"Os 'ultras' bateram em adeptos do Ajax, que bebiam tranquilamente as suas cervejas num bar", comentou uma das testemunhas que publicou um vídeo nas redes sociais sobre os incidentes.



Cerca de 1.500 polícias e soldados da Guarda Nacional ucraniana foram colocados no centro de Kiev para prevenir eventuais desacatos antes do jogo, que terminou com um nulo, suficiente para a equipa holandesa se qualificar para a fase de grupos da Liga dos Campeões, depois da vitória na primeira mão por 3-1 em Amesterdão.