Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Nove dos 23 agressores do Sporting detidos vão falar em tribunal

Ainda falta identificar cerca de 30 suspeitos do ataque ao centro de treinos de Alcochete.

12:49

Os 23 adeptos do Sporting detidos, que estão a ser acusados de agredir os jogadores e a equipa técnica do clube no centro de treinos de Alcochete, estão esta quinta-feira a ser ouvidos no Tribunal de Barreiro. O CM sabe que pelo menos nove deste 23 suspeitos identificados aceitaram falar perante o juiz de instrução.



Os adeptos chegaram na passada quarta-feira ao Tribunal do Barreiro, a maioria deles a esconder o rosto sem conseguir ocultar as tatuagens alusivas ao Sporting e à Juve Leo. A investigação pode passar para a PJ, uma vez que o MP indiciou os atacantes de crimes da competência exclusiva dessa polícia (terrorismo e sequestro).



Ainda faltam identificar cerca de 30 agressores, que ainda permanecem em liberdade. O CM sabe, que de entre estes, 12 podem estar ligados à Juve Leo, a claque do Sporting.