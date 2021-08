Nove emblemas da Superliga reintegrados na Associação Europeia de Clubes

Nove dos emblemas que fizeram parte do projeto falhado da Superliga europeia foram reintegrados na Associação Europeia de Clubes (ECA) de futebol depois de terem retirado o pedido de renúncia, anunciou esta segunda-feira o organismo.Em comunicado, o Conselho Executivo da ECA explicou que AC Milan, Arsenal, Chelsea, Atlético de Madrid, Inter Milão, Liverpool, Manchester City, Manchester United e Tottenham voltam a fazer parte do quadro de associados, depois de terem "abandonado a Superliga e admitido que o projeto não era do interesse da comunidade do futebol".

"Esta edição marca o fim de um episódio lamentável e turbulento para o futebol europeu e alinha-se com o objetivo implacável da ECA para fortalecer a unidade no futebol europeu", considerou o organismo.

Em maio, estes nove clubes já tinham sido reintegrados na UEFA.

A ECA adiantou que os casos de Real Madrid, FC Barcelona e Juventus, apontados como os principais 'motores' da criação da Superliga europeia e que estão atualmente sob a alçada disciplinar da UEFA, serão avaliados mais tarde.