O primeiro jogo de 2022 na Liga inglesa terminou como tantos outros ao longo do ano passado: com a vitória do Manchester City. A equipa de Rúben Dias, João Cancelo e Bernardo Silva - o trio de portugueses alinhou os 90 minutos - saiu de Londres com um triunfo por 2-1, arrancado já nos descontos.









Com o resultado de ontem, os pupilos de Pep Guardiola aumentaram para 11 a série de jornadas consecutivas só com vitórias na Liga inglesa, ao longo da qual marcaram 33 golos e sofreram apenas sete. Daí que o campeão em título lidere a classificação de forma confortável (ver tabela ao lado), aguardando no sofá pelo desfecho do embate de hoje entre o duo de principais perseguidores, Chelsea e Liverpool.

Apesar dos três pontos conquistados, o City passou por dificuldades no Emirates. Com Cedric e Nuno Tavares a não saírem do banco de suplentes, o Arsenal esteve por cima do jogo desde o início, inaugurou o marcador, mas depois deitou tudo a perder em poucos minutos: aos 57’ o City empatou num penálti ganho por Bernardo Silva e aos 59’ Gabriel Magalhães foi expulso. Mesmo tendo mais um jogador em campo, o City só chegou à vitória aos 90’+3.