Novo ataque a Rodrigo de Paul na ordem dos sete milhões de euros

Italianos falam em proposta do FC Porto.

Por João Pedro Óca | 10:34

O FC Porto continua com vontade de contratar Rodrigo de Paul e já terá avançado com uma proposta a rondar os sete milhões de euros.



Segundo avança imprensa italiana, os dragões já seguem o médio ofensivo da Udinese há algum tempo e intensificaram os contactos nas últimas semanas, depois de uma abordagem inicial no sentido de perceber as pretensões do jogador e do clube que detém o seu passe.



O jogador de 24 anos é um desejo caro para os campeões nacionais, que, ainda assim, estão dispostos a abrir os cordões à bolsa. Nesta altura, a SAD portista está a estudar a melhor forma de atacar o mercado de transferências e De Paul insere-se numa lista de potenciais reforços para a próxima época.



O argentino é um jogador que agrada pela polivalência - pode atuar como médio-ofensivo ou extremo - e pela qualidade técnica. Nas últimas duas épocas notabilizou-se no campeonato italiano, ao serviço da Udinese, depois de ter perdido espaço no Valência, que lhe abriu as portas da Europa. Os bons desempenhos despertaram o interesse do FC Porto, mas não só.



Fiorentina e Sevilha são dois dos clubes que estão prontos para avançar com propostas por De Paul, pelo que também devido à concorrência os dragões não será fácil fechar o dossiê.



Ainda assim, espera-se que os dragões estejam ativos no mercado de verão, ao contrário do que aconteceu no ano passado, devido ao controlo financeiro da UEFA.



Depois de já ter encaixado mais de 60 milhões de euros em vendas de jogadores como Ricardo, Dalot ou Boly, o FC Porto tem mais capacidade para investir no reforço do plantel.