Novo golo pela Juve dá mais um recorde a Ronaldo

Português marcou de penalti o terceiro golo da Juventus perante a Fiorentina. Equipa também bateu novo máximo de pontos.

O português Cristiano Ronaldo marcou este sábadoo 10.º golo na Liga italiana de futebol, de grande penalidade, no triunfo por 3-0 na visita à Fiorentina, igualando o polaco do Génova Piatek no topo dos melhores marcadores.O uruguaio Bentacour, aos 31 minutos, deu vantagem à Juventus, enquanto, na segunda parte, Chiellini, aos 69, e Ronaldo, aos 79, na conversão de uma grande penalidade, selaram a vitória da heptacampeã italiana, que lidera o campeonato com 40 pontos, mais 11 do que o Nápoles, que visita a Atalanta, na segunda-feira.Com este golo, Ronaldo atinge mais um dos seus infindáveis recordes. Ao atingir a marca de 10 golos em 14 jogos iguala uma proeza com 61 anos. Desde 1957 que não havia um jogador da Juventus a fazer esta marca. Na altura, o autor da proeza foi o galês John Charles. O feito foi prontamente assinalado no Twitter da JuventusEste foi 13.º triunfo da Juventus em 14 jornadas, o quinto consecutivo, que deixou a Fiorentina no 10.º posto, com os mesmos 18 pontos de Atalanta e Torino. A noite marca também mais um recorde coletivo da Juventus, que se torna a primeira equipa do 'Calcio' a chegar aos 40 pontos em 14 jornadas. A marcha para o oitavo campeonato consecutivo da 'Vecchia Signora' parece imparável.Antes, Spal e Empoli empataram 2-2, num encontro em que o esloveno Kurtic marcou os dois golos da formação de Ferrara, que jogou praticamente toda a segunda parte em inferioridade numérica, devido à expulsão do defesa polaco Cionek, enquanto os visitantes marcaram por Caputo e pelo bósnio Krunic.