Ebuehi sofreu rotura do ligamento cruzado no joelho esquerdo.

18:46

Tyronne Ebuehi sofreu rotura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, anunciou esta segunda-feira o Benfica. Face a esta lesão, o reforço do Benfica vai ser operado nos próximos dias, adianta o Record. Frente à Juventus, o lateral-direito entrou aos 67 minutos, tendo ficado até ao final do jogo.O nigeriano reforçou o Benfica depois de ter terminado contrato com o Den Haag.