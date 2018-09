Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Novo risco de castigo para o Benfica

Vitória de Setúbal, Vitória de Guimarães e Feirense visados.

Por Filipe António Ferreira | 01:30

O Benfica corre o risco de ver o seu estádio interditado por mais um jogo. O Conselho de Disciplina da FPF divulgou um relatório em que dá conta de outros quatro processos disciplinares, para além das águias, por infrações cometidas pelos adeptos: V. Setúbal, V. Guimarães (em duplicado) e Feirense.



As águias respondem por uma queixa apresentada pelo Sporting, em abril de 2017. Em causa está o facto dos encarnados não terem claques registadas. O processo aos sadinos refere-se a um jogo com o FC Porto, que se realizou no Bonfim em outubro de 2016 (sobrelotação do recinto).



O V. Guimarães responde por acusações de atos racistas por parte dos adeptos em dois jogos da temporada passada. Por último, o Feirense está acusado de comportamento incorreto e discriminatório dos adeptos no desafio frente ao Boavista. O Benfica pode assim ser punido com o terceiro jogo à porta fechada, depois do castigo imposto pelo IPDJ (apoio a claques ilegais) e pelo CD referente ao jogo da época passada com o Estoril (arremesso de engenhos pirotécnicos).



As águias já apresentaram recurso de ambos os castigos.



PORMENORES

Cervi renova até 2023

O argentino Cervi renovou até 2023. O Benfica premeia o bom momento do extremo que lhe valeu a estreia pela Argentina. O próximo a renovar poderá ser Salvio. "No tempo certo serão conhecidos resultados do que está a ser feito", disse o 'vice' Varandas Fernandes.



Multa de 4495 euros

O Conselho de Disciplina da FPF condenou o Benfica ao pagamento de 4495 euros pelo comportamento incorreto dos adeptos no dérbi com o Sporting, disputado na Luz, no passado dia 25 de agosto.