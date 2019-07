Novo suspeito do homicídio por negligência de Davide Astori investigado

Trata-se do diretor da Medicina Desportiva de Careggi,





por inexperiência e negligência. Este novo dado é avançado pelo jornal italiano La Nazione.

A morte do futebolista Davide Astori, da Fiorentina, ue morreu em 04 de março, vítima paragem cardíaca, num hotel de Udine, continua a ser investigada e há um novo suspeito de homicídio involuntário na investigação.Pietro Amedeo Modesti, que se junta a Giorgio Galanti e Francesco Stagno, que estão a ser investigados por homicídio involuntárioGiorgio Galanti e Francesco Stagno, que trabalham em clínicas de Florença e Cagliari, cidades de clubes que Davide Astori representou, estão sob investigação por terem atestado da condição física do jogador para competir na Série A (primeira divisão italiana).O internacional italiano morreu em 4 de março, com 31 anos, num quarto de um hotel em Udine, onde estava concentrado com a equipa da Fiorentina, para um encontro do campeonato italiano contra a Udinese, no Dacia Arena.