Novo treinador do Real Madrid quer ir jogar a Melilla com "dois tomates"

Solari promete mudança de atitude da equipa já no próximo jogo.

13:11

Santiago Solari assumiu o comando da equipa principal do Real Madrid e estreou-se nas conferências de imprensa com palavras fortes. O técnico que orientava até aqui a equipa B dos madrilenos diz que "a ideia é ira amanhã jogar a Melilla [jogo dos 16 avos de final da Taça do Rei] e jogar com 'dos cojones' [dois tomates]"



O treinador diz que encontrou a equipa "dorida mas com muitas ganas de arrancar e reverter a situação". E diz que lida com "um grupo de guerreiros que ganharam muitas coisas com este clube". "A situação não é a mais fácil, mas vejo muita vontade de a reverter".



Segundo cita o El Mundo, Solari diz que aceitou a nova função com "grande satisfação". "Trabalhar no Real Madrid é uma grande oportunidade e é um trabalho honroso. Em qualquer lado, não só na primeira equipa. Já joguei, suei a camisola como tantos outros que passaram por este clube e já não estão. O Madrid supera-nos a todos, mas também nos inclui a todos".