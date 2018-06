Núcleos de Viana e Matosinhos organizam excursão à AG mas só para apoiantes de Bruno

Iniciativa está a gerar polémica entre os associados do norte e centro do país.

Dirigentes dos núcleos sportinguistas de Viana do Castelo e Matosinhos estão a organizar uma excursão à Assembleia Geral dos leões, no sábado, utilizando as redes sociais para divulgar a iniciativa. No entanto, a inscrição na viagem tem uma premissa: o autocarro só transportará para Lisboa os apoiantes de Bruno de Carvalho. Quem não estiver ao lado da atual direção verde e branca, não poderá integrar a viagem, avança o Record Esta iniciativa está a gerar enorme polémica entre os associados leoninos do norte e centro do país, especialmente daqueles que são contra a continuidade de Bruno de Carvalho, como também daqueles que continuam a apoiar a continuidade deste Conselho Diretivo. Em causa está a diferenciação entre os sócios do Sporting, algo que, na opinião da esmagadora maioria das pessoas, potencia a cisão que já existe no clube.Refira-se que, apesar do silêncio de praticamente todos os responsáveis pelos núcleos espalhados por todo o país (que são uma das principais forças do clube verde e branco),sabe que as opiniões estão drasticamente repartidas, o que fará com que haja uma enorme afluência por parte dos adeptos que vivem fora da zona metropolitana de Lisboa à AG de sábado.