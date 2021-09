"Num momento desses não existem rivalidades", diz Conceição sobre queda de adepto durante clássico

O treinador do FC Porto comentou hoje o incidente da queda de um adepto do Sporting, no jogo entre as duas equipas, no sábado, para a I Liga portuguesa de futebol, vincando que num momento desses "não existem rivalidades".

"Conheço o grupo que tenho, e além da qualidade como profissionais são jogadores com uma qualidade humana acima da média. Vi uma preocupação com um adepto rival, mas em momentos como estes não existem rivalidades, existe sim a vida de uma pessoa. Isso é o mais importante", partilhou Sérgio Conceição, à margem da antevisão ao jogo da Liga dos Campeões com o Atlético de Madrid.

Também na antevisão ao jogo desta quarta-feira com os espanhóis, Pepe, capitão do FC Porto, abordou esse momento do 'clássico' com o Sporting, desejando uma rápida recuperação ao adepto dos 'leões'.

"Ao intervalo falámos entre nós e espero que ele esteja bem. Deixo uma palavra de conforto aos familiares. Os adeptos fazem falta, fazem parte do espetáculo", disse o internacional português.

O incidente acontece durante a primeira parte do jogo de sábado entre o Sporting e o FC Porto, quando um adepto 'leonino' caiu na bancada sul do Estádio José Alvalade, tendo sido transportado para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa.