Erro obriga a que haja novo sorteio para calendário da Liga NOS

Novo calendário vai ser anunciado às 23h30.

23:03

A Liga Portuguesa de Futebol Profissional vai gerar um novo calendário para a próxima temporada desportiva devido a um erro na leitura de um número para gerar a chave do sorteio, que decorreu esta sexta-feira, em Coimbra.



"Um dos números que foi apresentado como sendo um '9' pela colaboradora que estava no palco, na verdade, era um '6'", explicou a diretora executiva da Liga, Sónia Carneiro, informando que, face ao erro, vai ser gerado um novo calendário da próxima época das I e II Ligas, que será, em breve, distribuído.



Face ao erro na leitura do número, foi gerada uma chave errada, portanto "o calendário que foi gerado não é o calendário correcto", acrescentou.



Após a análise das imagens televisivas, a organização apercebeu-se do erro, que terá de ser "corrigido".



A chave foi gerada com base no número '9', sendo que agora vai ser gerado um calendário com base na chave correta.



"Vai ser gerado um novo calendário com base na chave que foi efetivamente sorteada", trocando o '9' pelo '6', explicou.



"Em nome da Liga, pedimos desculpa", afirmou Sónia Carneiro, numa declaração aos jornalistas, sem a presença do presidente da Liga, Pedro Proença.