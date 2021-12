"Nunca me lembro de Paulo Gonçalves me ter pedido para tirar nenhuma foto": Svilar sobre processo E-Toupeira

como testemunhas de defesa de Paulo Gonçalves, o antigo jogador do Benfica

Andreas Samaris e Mile Svilar, um dos guarda-redes dos 'encarnados'.Os dois futebolistas deveriam ter sido ouvidos na última sessão, a 3 de novembro, mas não estiveram presentes, tendo sido adiada a audição para esta terça-feira."O Dr. Paulo Gonçalves só me pediu uma vez para assinar uma camisola para o filho dele que passou para um momento difícil. Nunca me pediu para tirar fotos com ninguém", revela Samaris."Só estive com ele esporadicamente desde que assinei contrato em 2017", acrescenta.Paulo Gonçalves admitiu, em tribunal, que chegou a dar convites a José Augusto Silva e a Júlio Loureiro para assistirem a jogos, mas nega ter sido em troca de informações de processos.