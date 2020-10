Nuno Coelho está curado e Desportivo de Chaves já não tem casos ativos de Covid-19

O médio Nuno Coelho está curado da infeção de covid-19 e regressou hoje aos treinos do Desportivo de Chaves, já sem qualquer elemento infetado, disse à Lusa fonte do clube da II Liga portuguesa de futebol.

Fonte do clube transmontano explicou que o médio, de 32 anos, era o único elemento da estrutura que estava infetado com o novo coronavírus, mas já está curado e regressou hoje aos trabalhos às ordens do técnico Carlos Pinto.

Em 27 de setembro, após a vitória em casa sobre o Cova da Piedade, para a quarta jornada da II Liga, o clube transmontano tinha anunciado que mais um jogador estava infetado com covid-19.

Desde o início da temporada o Desportivo de Chaves já registou sete casos de infeção, entre jogadores e elementos da equipa técnica, com todos a terem sido já dados como curados.