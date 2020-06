Nuno Espírito Santo espreita Liga dos Campeões com nova vitória

O Wolverhampton, comandado tecnicamente por Nuno Espírito Santo, soma e segue na Liga inglesa. A equipa mais portuguesa da Liga inglesa conquistou este sábado três pontos no terreno do Aston Villa (1-0) e ocupa provisoriamente o 5º lugar, com mais três pontos que o Manchester United (menos um jogo). Mas mais importante do que isso, aproximou-se de Chelsea, quarto classificado, ou seja, do último lugar que abre portas, na Premier League, à possibilidade de disputar a Liga dos Campeões na próxima temporada.









Depois da 32ª jornada que este sábado arrancou (apenas com este jogo, seguindo-se os restantes até quinta-feira), ficam a faltar sete rondas para o final da competição, pelo que tudo está em aberto.

Com Rui Patrício, Rúben Neves, João Moutinho e Diogo Jota no onze titular, os ‘Wolves’ dominaram durante a primeira parte, mas só chegaram ao golo aos 62 minutos. O ex-Benfica Raúl Jiménez fez um grande passe para Jonny, que entregou a bola a Dendoncker e o médio belga abriu o marcador com um remate em jeito à entrada da área. O Aston Villa ainda tentou reagir nos instantes finais do jogo mas o Wolverhampton segurou a vantagem e saiu do Villa Park com os três pontos.





A equipa de Nuno Espírito Santo leva oito jogos consecutivos sem perder no campeonato inglês. Está ainda na Liga Europa, cabendo-lhe jogar em casa com o Olympiacos (de Pedro Martins) nos oitavos de final, depois de um empate (1-1) no jogo realizado na Grécia.