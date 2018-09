Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Nuno Gomes "elege" Jardel e Ruben Dias como sucessores do capitão Luisão

Fim da carreira futebolística de Luisão, de 37 anos, foi esta terça-feira anunciado pelo Benfica

15:48

O antigo capitão do Benfica Nuno Gomes admitiu esta terça-feira que não será fácil o Benfica encontrar um substituto para o futebolista Luisão, que anunciou o fim da carreira, mas elegeu Jardel e Ruben Dias como possíveis "sucessores" do central.



"Arranjar quem o substitua não é fácil (...). Em termos de liderança creio que o Jardel estará a corresponder muito bem, e olhando para o futuro, o Ruben Dias poderá ser um sucessor de Luisão, não só em termos de braçadeira, mas também de posição em campo", disse.



Nuno Gomes, que falava à margem da apresentação da coleção de cromos da I Liga, da Panini, considerou que o jogador brasileiro é "um exemplo do que é ser profissional de futebol".



Luisão, que chegou ao Benfica em 2003, "herdou" a braçadeira de capitão de Nuno Gomes, que deixou o clube em 2011, numa sucessão que o antigo avançado considerou natural.



"Pela sua forma de ser e personalidade, ele não usava a braçadeira, mas fazia parte do grupo de capitães, não só pela posição e pela altura, mas por aquilo que dizia a pensava, era um líder nato", considerou.



O presidente do Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol (SJPF), Joaquim Evangelista, referiu-se ao jogador brasileiro, que entrou para a história como o estrangeiro com mais jogos pelo Benfica, como "um grande capitão e um exemplo para a classe".



"Espero que continue a dar contributo, não só ao clube que representou, mas também ao futebol português nomeadamente aos que queiram ser capitães" disse Joaquim Evangelista, considerando importante que a importância do papel de capitão seja recuperada no futebol português.



O fim da carreira futebolística de Luisão, de 37 anos, foi esta terça-feira anunciado pelo Benfica, sendo certo que o antigo internacional brasileiro vai permanecer na estrutura dos 'encarnados'.



Luisão chegou ao emblema das 'águias' em 2003/04, proveniente do Cruzeiro, e tornou-se no jogador com mais títulos conquistados com a camisola do Benfica, com seis campeonatos, três Taças de Portugal, quatro Supertaças Cândido Oliveira e sete Taças de Liga.