Nuno Mendes apto para visita do Sporting a Braga

Nuno Mendes vai estar apto para a visita do Sporting a Braga, no sábado. Ao que o CM apurou, o departamento médico leonino acredita que o defesa vai recuperar a tempo da lesão que o afastou da 1ª jornada (vitória por 3-0 ao Vizela).









Nuno Mendes sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo no treino de quarta-feira. Ficou de fora no arranque do campeonato porque a proximidade face a esse jogo (cerca de 48 horas) desaconselhava a sua utilização, para não correr o risco de agravar a lesão.





Leia também Paulinho regressa direto ao onze titular do Sporting O lateral-esquerdo fez tratamento durante o fim de semana, apesar de o plantel ter gozado dois dias de folga, e deverá estar à disposição de Rúben Amorim no regresso aos trabalhos. Ainda que possa ser poupado esta segunda-feira por precaução, já deverá treinar normalmente a partir de amanhã. Daí que, a menos que surja algum imprevisto no processo de recuperação, Nuno Mendes vai estar disponível para a deslocação a casa do Sp. Braga, no sábado (20h30), da 2ª jornada do campeonato.

O internacional português, em circunstâncias normais, será titular, mas Rúben Amorim, sabe o CM, confia no substituto Rúben Vinagre. O treinador ficou agradado com a estreia oficial do reforço frente ao Vizela, na passada sexta-feira, jogo em que se evidenciou no apoio ao ataque: foi o 2º elemento com mais cruzamentos (7), atrás de Esgaio (11).







ugarte compensa atraso



O Sporting apresenta esta segunda-feira Ugarte, no regresso da equipa aos treinos. O facto de o jogador ter estado infetado com Covid e os últimos pormenores ligados à compra progressiva do passe que ainda vai ficar na posse do Famalicão (30% que passarão para o clube de Alvalade à medida que o médio cumprir um número predeterminado de jogos) atrasaram o processo. Mas o médio vai compensar o tempo perdido a partir desta semana, procurando ser opção para Rúben Amorim o mais rápido possível.