Nuno Mendes falha Vizela no arranque da Liga

Nuno Mendes sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo no treino desta quarta-feira e é a baixa no Sporting para o jogo de sexta-feira (20h15, SportTV1) frente ao Vizela, que marca o início da Liga, apurou oO lateral-esquerdo, que já tinha saído no decorrer do jogo da Supertaça (triunfo dos leões por 2-1 diante do Sp. Braga) com queixas, sentiu dores na sessão de trabalho. Apesar da entorse não ser grave, o facto de o jogo da estreia dos leões na Liga ser já amanhã impede uma recuperação total.