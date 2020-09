"Vamos contar com o Nuno Santos.” Emanuel Ferro, adjunto de Rúben Amorim que orienta os treinos e os jogos do Sporting enquanto o treinador principal, Rúben Amorim, continua em quarentena devido à Covid-19, confirmou este sábado que o extremo português é o primeiro jogador recuperado dos nove infetados e o único que pode ir a jogo hoje, às 18h30, em Paços de Ferreira.









A partida marca o arranque dos leões na Liga, depois do jogo da 1ª ronda ter sido adiado devido a um surto no Gil Vicente. A visita a Paços surge três dias depois da 3ª pré-eliminatória da Liga Europa e já com o play-off dessa prova europeia no horizonte. Para a receção ao LASK, na quinta-feira, não só o Sporting poderá contar com mais jogadores recuperados - os testes à Covid feitos na sexta-feira deram todos negativo - mas também com Tabata. O extremo brasileiro, de 23 anos, ainda não foi apresentado pelo Sporting, mas o CM sabe que o acordo com o Portimonense está fechado: os leões aceitaram pagar o que o Sp. Braga, outro clube interessado, recusou: 5 milhões de euros por 50% do passe. Tabata assina por cinco épocas e pode jogar na quinta-feira - basta que o Sporting o inscreva até 24 horas antes dessa partida.

Para o jogo de hoje no campeonato, Emanuel Ferro prometeu uma “equipa competitiva” apesar do pouco tempo de preparação.



pepa nega facilidades



[As ausências forçadas no Sporting] “não são uma oportunidade para o P. Ferreira”, disse ontem o treinador dos pacences. Pepa espera “dinâmica forte” no adversário.





adepto agredido na ag



Rui Franco, sócio do Sporting que apoia os atuais órgãos sociais, foi ontem agredido a murro após votar na Assembleia-geral do clube. “Fui abordado por três pessoas que me agrediram. Fiquei com um hematoma no sobrolho. Consigo identificar um deles, é conhecido na Juve Leo como Colmeia. Tive que ir ao hospital e vou apresentar queixa-crime”, disse ao CM Rui Franco. Os três alegados agressores foram identificados pela PSP.