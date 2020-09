Nuno Tavares ganha pontos com Jesus

Nuno Tavares tem sido aposta firme de Jorge Jesus nesta pré-temporada, não só pela ausência de Grimaldo (regressou de lesão nos dois últimos dois jogos), mas também porque o técnico reconhece valor ao lateral esquerdo para poder ser opção válida.

Apesar de algumas exibições menos conseguidas na reta final do campeonato passado, o regresso de Jesus trouxe mais confiança e motivação ao jogador de 20 anos. Durante os jogos de preparação pôde ver-se o técnico a corrigir várias vezes o posicionamento do lateral, nomeadamente no plano defensivo, onde apresenta ainda algumas debilidades.

Nuno Tavares, contudo, foi um dos jogadores mais utilizados nos encontros de preparação até ao momento. Jesus tinha a possibilidade de fazer recuar Cervi no terreno se não acreditasse nas potencialidades do defesa esquerdo.

No derradeiro encontro de preparação, com o Rennes, o jovem produto das formação já esteve muito mais próximo daquilo que o treinador pretende. Certo é que Jesus acredita no jogador, até porque não pretende reforçar aquela posição em específico.

Com Grimaldo ainda à procura de ritmo, não é de descartar que Nuno Tavares seja titular frente ao PAOK dia 15.