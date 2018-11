Nuno Torres acusa Fernando Mendes de organizar ataque à Academia do Sporting

Condutor do BMW azul confirma à procuradora que foi o ex-chefe da Juve Leo o organizador.

02:27

Nuno Torres, condutor que retirou os cabecilhas da Juventude Leonina da Academia de Alcochete, a 15 de maio, acusou Fernando Mendes, ex-chefe da referida claque, de ter organizado a invasão. O depoimento revelado pela CMTV foi esclarecedor. À pergunta "quem é que organizou?" o ataque, Nuno Torres respondeu: "Foi o Fernando".

No seguimento do interrogatório, a procuradora até admite que Nuno Torres possa ter sido enganado sobre os motivos pelos quais o chamaram ao local, mas voltou a insistir.



"Mas por que é que o senhor diz que foi o Fernando que organizou? Organizou o quê? Uma reunião? Ou isto?", questionou a procuradora, ao que o condutor do BMW azul ripostou: "Eu acho que o Fernando... Eu tenho a certeza que o Fernando [Mendes] organizou isto."