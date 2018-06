Momento em que Nuno Torres pontapeia jornalista ficou registado em imagens.

Fernando Mendes e os outros três suspeitos de envolvimento nas agressões aos jogadores e equipa técnica do Sporting na Academia de Alcochete já se encontram no tribunal do Barreiro.



A chegada ficou marcada pela agressão de Nuno Torres ao repórter fotográfico do Record/Correio da Manhã.