Nuno Gaioso Ribeiro, administrador da SAD do Benfica, renuncia ao cargo

O Benfica informou, na sexta-feira, a CMVM que Nuno Gaioso Ribeiro, administrador da SAD dos encarnados, renunciou ao cargo por considerar que "perdeu a legitimidade para exercer tais funções uma vez que não integra os novos órgãos diretivos".Em atualização"A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD ("Benfica SAD") informa, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 248-A do Código dos Valores Mobiliários e no artigo 3.º alínea a) do Regulamento da CMVM 5/2008, na sua versão consolidada, que, na sequência do ato eleitoral do Sport Lisboa e Benfica do passado dia 28 de outubro e da tomada de posse dos novos Órgãos Sociais do Clube, o administrador Nuno Gaioso Ribeiro apresentou a renúncia ao cargo de membro do Conselho de Administração da Benfica SAD, considerando o referido administrador que perdeu a legitimidade para exercer tais funções uma vez que não integra os novos órgãos diretivos do Sport Lisboa e Benfica, acionista principal desta Sociedade. A renúncia aos referidos cargos produz efeitos no final de novembro, salvo se, entretanto, for designado ou eleito o substituto".