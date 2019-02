Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Nuremberga despede treinador e diretor desportivo após 15 jogos sem vencer

Decisão foi anunciada dois dias depois da derrota por 2-0 na visita ao Hannover.

12.02.19

O Nuremberga, último classificado da liga alemã de futebol, despediu esta terça-feira o treinador, Michael Köllner, e o diretor desportivo, Andreas Bornemann.



A decisão foi anunciada dois dias depois da derrota por 2-0 na visita ao Hannover, em jogo da 21.ª jornada da liga alemã.



O Nuremberga ocupa a última posição da 'Bundesliga', com 12 pontos em 21 jogos, e soma 15 jogos consecutivos sem vencer.



"Não podíamos continuar assim, temos que dar outro ímpeto à equipa", disse Thomas Grethlein, porta-voz do conselho de administração do clube.



O antigo internacional eslovaco Marek Mintal e o treinador adjunto Boris Schommers foram convidados a preparar a equipa para o próximo jogo da liga alemã, frente ao Borussia Dortmund, líder da competição, agendado para segunda-feira.