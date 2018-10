Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Nurmagomedov derrotou McGregor e bateu na equipa do lutador irlandês

Russo venceu combate de artes marciais mistas e provocou um tumulto no recinto de Las Vegas.

Por Mário Figueiredo | 02:12

Uma batalha campal. Assim se pode definir o combate de UFC (artes marciais mistas) que terminou com o triunfo do russo Khabib Nurmagomedov sobre o irlandês Connor McGregor, em Las Vegas.



O aguardado e supermediático combate foi intenso, com o russo a vencer com um golpe ‘mata leão’ , levando o irlandês a desistir. Mas não acabou aí. Nurmagomedov, em vez de festejar a manutenção do cinto de campeão, saltou o ‘octagon’ e foi agredir os membros da equipa de McGregor. De imediato se gerou a confusão em todo o pavilhão.



No meio da batalha campal, um espectador afeto ao russo entrou no recinto e agrediu McGregor, que ainda recuperava da derrota por submissão. "Há três membros da equipa de Nurmagomedov detidos, mas McGregor não vai apresentar queixa na polícia", disse Dana White, responsável máximo da UFC, admitindo que há uma investigação em curso e que o título e as verbas a pagar pelo combate vão ficar suspensas.



Nurmagomenov não se mostrou preocupado e até revelou que recebeu um telefonema de Putin. Já McGregor disse: "Boa tareia. Ansioso pela desforra".