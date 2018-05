Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

O cântico de Ronaldo que confundiu os adeptos

Craque português entoou versos estranhos durante os festejos do Real Madrid na capital espanhola.

01:00

"Somos os reis da Europa. Os que se dopam": foi assim que Cristiano Ronaldo voltou a surpreender os adeptos do Real Madrid entoando o verso num cântico durante os festejos do Real Madrid na capital espanhola.



O momento foi captado em vídeo e mostra a boa disposição dos jogadores ao entoarem a canção, num momento de gargalhada partilhada por todos.



O craque português conseguiu assim deixar mais uma vez os adeptos confusos, depois de lhes dizer "até para o ano", horas depois de insinuar que poderia estra de saída do Real Madrid, no final da Liga dos Campeões, em Kiev.