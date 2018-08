Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

O dérbi de Salin e João Félix na Luz

Eterno suplente de Patrício e mais uma joia do Seixal são os melhores num jogo feio e com poucos momentos de bom futebol.

Por Octávio Ribeiro | 10:06

Jogo feio, quezilento, com poucos momentos de bom futebol, eis uma imagem fiel do estado em que estão as equipas portuguesas e da urgência de medidas que defendam a capacidade nacional para somar pontos na Europa.



Peseiro dá um nó a Rui Vitória na forma como arma o meio-campo. O Sporting não vem para brilhar, mas para impedir o Benfica de se superiorizar no miolo. E os de Alvalade conseguem o seu principal desígnio – amarrar o jogo.



Mesmo assim, o Benfica só não marca por Salin abrir o livro das boas defesas, logo aos 6’, para não mais o fechar. É aos 20’ que Salin mais brilha, primeiro numa cabeçada de Rúben Dias, e logo depois num bom remate de Cervi. O futebol é como a vida, ditado por acasos que a gente faz por merecer. Se Salin se mantiver a este nível, o Sporting encontrou o seu guardião titular. Depois deste lance duplo, os restantes minutos da primeira parte são baços, agressivos, mostram um árbitro a pintar uma imagem de duro e nada caseiro.



Com Ferreyra na frente, o Benfica joga quase com dez. É nula a influência deste ponta de lança nos fluxos da equipa. Diga-se, por atenuante, que também o desacerto de Rafa, nos centros, não ajuda nenhum avançado a brilhar. Rafa só acerta um centro neste jogo num momento crucial, mas já lá vamos.



No segundo tempo, o jogo continua amarrado. O Sporting domina o meio-campo, com dois argentinos a baterem-se quais leões. Acuña e Battaglia mandam nas bolas divididas e o primeiro ainda consegue distribuir jogo com algum critério. Salin continua em alta, com uma grande defesa a remate de Pizzi (52’).



Num dos raros ataques que o Sporting monta, Bruno Fernandes ganha as costas a Grimaldo, centra rasteiro, Montero ataca a bola e Rúben Dias ataca Montero. Uma tesoura nítida faz o árbitro marcar penálti (61’). A partir daqui, Lisboa ficou próxima de Buenos Aires ou Rio de Janeiro. Entre o penálti assinalado e a sua marcação, por Nani, para a direita de Odisseas, escoaram-se 3 minutos. Daí até ao final, vamos assistir a grandes molhadas de jogadores em discussões, um árbitro oscilante, agarrado aos cartões amarelos como quem se apoia numa bengala. O futebol torna-se raro raio de sol em dia de nuvens.



Aos 71’, Rui Vitória toma uma excelente decisão quando tira Ferreyra e Pizzi de campo. Pizzi para ser poupado, Ferreyra por manifesta incompetência. É esse o momento em que João Félix entra em campo, escoltado por um desinspirado Seferovic. É de João Félix o momento do jogo, ao responder com vigor ao único centro que Rafa acerta em todo o encontro.



É aos 86’ que este menino faz o empate de cabeça, ao segundo poste. Rafa centrou muito bem, desde a direita. Daí até final correm ainda 16’. O árbitro continua a distribuir cartões sem que o futebol sobreviva no meio de tantas paragens e discussões. O apito final chega com alívio.



ANÁLISE



João Félix e Salin

Este fica para a história como o dérbi de João Félix e Salin. Mais um menino produzido pelo Benfica que já vale muitos milhões. Também aqui se nota o mal que Bruno de Carvalho fez ao Sporting. O canteiro de Alvalade está muito mais exaurido do que os dos rivais. Salin está a ganhar confiança, merece ter sorte.



Ferreyra

Ainda se irá saber que motivações estão atrás da contratação deste Ferreyra pelo Benfica. Vitória garante que o argentino tem golo. Mas está a tardar a mostrar qualidade. Ao ver aquelas movimentações, de manual, sem qualquer rasgo, a equipa suspira por Jonas, mesmo do alto dos seus provectos 34 anos.



Bem no principal

Ainda não tem mãos para tocar esta viola. Corajoso? Sim. Bem preparado fisicamente? Sim. É no plano da experiência, da classe que o saber traz, que o juiz falha de forma clamorosa. Os jogadores vão sentindo a fraqueza e aproveitam mais e mais. Porém, nas principais decisões, tem a razão do seu lado.



"Com mais descanso este jogo era nosso"

Jogámos bem, com intensidade e frescura. Este resultado acabou por ser injusto para nós porque acredito que com mais descanso este jogo era nosso",disse ontem Rui Vitória, técnico do Benfica, no final do encontro na Luz (1-1).



João Félix foi lançado aos 71 minutos por Rui Vitória e acabou por chegar ao golo da igualdade aos 86 minutos. Questionado sobre o desempenho do jovem, o técnico encarnado admitiu: "Qualidade é o que importa na equipa do Benfica e o João aproveita todas as oportunidades que lhe dou. Logicamente que fico muito satisfeito por isso, apesar de olhar ao resultado geral de todo grupo".



Depois de ter abordado o tema do volume de jogos na conferência de imprensa antes do dérbi, Rui Vitória voltou a tocar no assunto para justificar a primeira perda de pontos esta época: "Tem sido uma intensidade muito grande, com Liga dos Campeões e Campeonato. É nestas alturas que penso que gostava de ter menos partidas para mostrar outra intensidade e frescura dentro de campo, mas isto é assim."



"Empate não era o que queríamos mas foi bom"



Foi um jogo muito difícil, contra uma equipa muito forte, que faz o sexto jogo oficial, enquanto nós fizemos o terceiro. Um jogo com estabilidade. Até aos quinze minutos da segunda parte, foi equilibrado, depois o Benfica esteve mais forte e empurrou-nos para trás e chegou ao empate. Queria dar os parabéns aos meus jogadores, sabemos que suámos muito. É só o nosso terceiro jogo oficial, depois ainda houve questões de gestão que fez com que a entrada na pré-época fosse mais difícil sem toda a gente", disse José Peseiro, treinador do Sporting, depois do empate no Estádio da Luz (1-1).



O técnico sublinhou ainda o esforço e a capacidade física dos jogadores, e aceitou o empate como o resultado mais justo. "Houve muita gente a dar o máximo. Alguns jogadores ainda não têm condições, nem aguentam, jogar 90 minutos com esta intensidade. O empate não era aquilo que queríamos, mas dentro daquilo que foi o jogo, foi bom. Foi mais um passo que demos, agora é descansar para o próximo jogo", terminou.