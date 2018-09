"O grupo é muito unido e está com foco total para todas as competições", afirma Alex Telles

Lateral esquerdo acredita na força da equipa do FC Porto.

08:39

Com a interrupção competitiva dos clubes para os compromissos das seleções, o trabalho dos plantéis passa, à exceção de particulares, pelos treinos. A falta de partidas a doer pode dar lugar a algum facilitismo, mas não no FC Porto. Alex Telles considerou a paragem como um momento "importante" do qual Sérgio Conceição costuma retirar dividendos.

"Neste momento é importante mantermos a concentração, para que a gente trabalhe ainda mais. O míster usa sempre estes períodos com inteligência e vamos, mais uma vez, treinar bastante para voltarmos ainda mais fortes nesta temporada" referiu o lateral-esquerdo, de 25 anos, em declarações prestadas à sua assessoria de imprensa.

Sobre a capacidade do atual FC Porto, Alex Telles sente que a equipa vai continuar a evoluir, até porque os sinais, numa fase ainda tão precoce da temporada, são, na opinião do lateral-esquerdo, bastante positivos. "Ainda estamos no início. Temos muito para crescer e vamos crescer. Trabalhamos muito todos os dias e isso irá fazer a diferença. O FC Porto está muito forte para todas as disputas que tem pela frente", concluiu o canhoto, que conta agora com a concorrência de Jorge na luta pelo lugar mais à esquerda do sector recuado dos dragões.



Mais confiança após o Moreirense

A derrota caseira às mãos do V. Guimarães, ainda para mais depois de ter estado com dois golos de vantagem, deixou marcas no plantel do FC Porto. A ideia percebe-se nas entrelinhas do discurso de Alex Telles, a quem caiu bem o triunfo da última jornada: "Vencer o Moreirense foi muito importante, pois retomámos a caminhada de vitórias e, em especial, por ter sido ao lado dos nossos adeptos. O grupo é muito unido e está com foco total para todas as competições."