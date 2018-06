Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

"O meu apelo de revolta significa irem todos à AG do próximo dia 17", diz Bruno de Carvalho

Presidente leonino com novo post no Facebook.

15:23

Bruno de Carvalho voltou a fazer um post no Facebook concluída a conferência de imprensa da Comissão Transitória da MAG, na qual não marcou presença.



Post de Bruno de Carvalho



"Uma conferência da Comissão Transitória da MAG do SCP franca, clara, esclarecedora e para mim brilhante.



Uma Comissão que não está no Sporting CP a favor da Direcção nem contra os ex-orgãos sociais ou seus membros, mas apenas para defender os associados e a sua vontade!



Não se pode deixar que alguns que se acham notáveis queiram desrespeitar a lei, os regulamentos, os estatutos e tirar a decisão do futuro do Clube de quem manda realmente nele: os associados!



Amanhã lá estaremos a trabalhar normalmente para ainda esta época vivermos momentos de conquistas, e a preparar a próxima época (estágios, planteis, etc) de 55 Modalidades!



Como nota final quero deixar claro que o meu apelo de revolta significa irem todos à AG do próximo dia 17!"