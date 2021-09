A Seleção Nacional defronta esta noite (19h45) a República da Irlanda, no Estádio Algarve, a contar para a 4.ª jornada da fase de qualificação europeia para o Mundial'2022. Consulte as escolhas do selecionador Fernando Santos:



ONZE DE PORTUGAL: Rui Patrício; João Cancelo, Pepe, Rúben Dias e Guerreiro; Palhinha, Bruno Fernandes e Bernardo Silva; Cristiano Ronaldo, Rafa e Diogo Jota

Ver comentários