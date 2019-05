Benfica vence em dia de aniversário de Lage e fica a um ponto do título

O Benfica colocou-se este domingo a um ponto de conquistar o seu 37.º título de campeão nacional de futebol, ao vencer fora o Rio Ave por 3-2, em encontro da 33.ª e penúltima jornada.Rafa, aos três minutos, João Félix, aos 45+2, e Pizzi, aos 56, apontaram os tentos dos 'encarnados', que somaram o 18.º jogo consecutivo sem perder (17 vitórias e um empate), em 18 jogos sob o comando de Bruno Lage, e o oitavo triunfo consecutivo.Pelo conjunto de Vila do Conde, que se manteve com 42 pontos, no oitavo lugar, marcaram Tarantini, aos 50 minutos, e o suplente Ronan, aos 84.Os 'encarnados', que passaram a contar 84 pontos e 99 golos, só precisam de empatar na receção ao Santa Clara, numa última ronda em que o ainda campeão FC Porto, que está a dois pontos, é anfitrião do Sporting, terceiro.O Rio Ave continua a acreditar. Pontapé de canto para a equipa da casa.Ronan 'salta' do banco e faz o segundo golo para a equipa da casa. O Benfica vai liderando por 3-2.Cartão amarelo para Pizzi, depois de ter feito falta sobre Bruno Moreira em contra-ataque.Grande remate de pé esquerdo de Jambor, mas Vlachodimos faz uma grande defesa, bem atento!Jogada bem desenhada por Rafa, passa de calcanhar para Seferovic que remata bem perto da baliza!- Rio Ave vai demonstrando garra e vontade de chegar ao segundo golo. É pontapé de canto, a bola foi para o coração da área, mas sem sucesso.A bola vai muito perto da baliza do Benfica, mas o cabeceamento de Gelson Dala não chegou para o golo.Pizzi marca e deixa as águias com vantagem confortável, vencendo por 3-1.Benfica volta a ter uma oportunidade de golo, mas não é aproveitada.Equipa da casa reduz vantagem das águias com golo de Tarantini. Benfica vai vencendo por 2-1.Começa a segunda parte da partida, após polémica a fechar a primeira parte.Decisão confirmada pelo videoárbitro! João Félix chega ao segundo golo a poucos segundos do fim da primeira parte, após decisão confirmada pelo videoárbitro.Rúben Dias faz falta e vê o cartão amarelo.Rafa e João Félix muito perto de chegar ao segundo golo, mas não conseguiram. Houve fora de jogo que foi assinalado.João Félix acutilante tenta o golo ao cruzar no lado direito, mas Léo Jardim, guarda-redes do Rio Ave, agarra a bola.- Árbitro manda entrar a equipa médica para assistência médica a Fábio Coentrão, que parece estar lesionado no pé.Aproximação perigosa para a equipa do Rio Ave! É Gelson Dala quem cria o perigo, mas cabeceia ao lado. Assistente de árbitro Hugo Miguel assinala fora de jogo.Tiro de Pizzi, mas a bola encaixa rasteira, mas Léo Jardim agarra bem.Falta assinalada sobre Pizzi. Há pontapé livre, mas sem perigo para a equipa da casa.A bola entra na baliza do Benfica, mas o árbitro assinala fora de jogo. Depois de ir ao videoárbitro confirma o fora de jogo.Excelente defesa após pontapé livre batido por Nuno Santos, do Rio Ave.Equipa da casa mais acutilante, com Taratini a tentar finalizar, mas a bola vai muito por cima da baliza de Vlachodimos.O Rio Ave começa a soltar-se aos poucos, após uma entrada muito forte por para do Benfica, que chegou ao golos aos três minutos. Gabrielzinho, do Rio Ave, pede mão de Ferro, mas árbitro não assinala.Gelson não consegue rematar, apesar de estar numa zona de tiro. Lance de perigo a favor da equipa da casa.Excelente trabalho de Pizzi, que tenta rematar em arco mas não consegue chegar ao golo. O Benfica esteve perto de chegar ao segundo golo.Falta assinalada sobre João Félix. É pontapé de canto para o Benfica, que entrou muito forte no compromisso.Mais uma oportunidade de perigo para o Benfica! Seferovic e João Félix muito perto da baliza do Rio Ave.Os adeptos do Benfica já fazem a festa. Os encarnados aproveitaram uma defesa desorganizada do Rio Ave e chegaram ao golo.Começa a partida em Vila do Conde.O Benfica desloca-se este domingo até Vila do Conde para defrontar o Rio Ave na penúltima jornada da Primeira Liga.Vlachodimos; André Almeida, Rúben Dias, Ferro e Grimaldo; Samaris, Florentino, Pizzi e Rafa; João Félix e Seferovic.