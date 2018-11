Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

"O presidente do Benfica é meu amigo", diz Paulo Gonçalves

Antigo assessor jurídico disse que não se sente abandonado pelo presidente do clube das águias.

19:32

Paulo Gonçalves já foi ouvido no Tribunal Central de Instrução Criminal, em Lisboa, no âmbito do processo E-Toupeira.



O antigo assessor jurídico do Benfica não se quis alongar em declaração à saída, mas referiu que mantém amizade com Luís Filipe Vieira e disse que não se sente abandonado pelo presidente dos encarnados.



"Estou aliviado, sinto que cumpri o meu dever. O presidente do Benfica é meu amigo, já disse isso. Não fui abandonado pelo meu amigo. Estou de consciência tranquila", disse.