Obrigados a aumentar balizas com sacholas

Insólito aconteceu no jogo entre o Rebordosa e o Lousada da Associação de Futebol do Porto.

Por Sérgio Pereira Cardoso e José Eduardo Cação | 17:45

O jogo entre Rebordosa e Lousada, da Série 2 da Divisão de Elite da Associação de Futebol do Porto, começou com 20 minutos de atraso por queixas da equipa visitante em relação ao tamanho das balizas.

Medições feitas, faltavam 2 e 3 centímetros de altura respetivamente em cada baliza. À falta de melhor solução, os responsáveis do clube chamaram funcionários que, com recurso a sacholas, efetuaram "reparações de última hora" junto às balizas. "Nesta altura colocamos sempre areia naquelas zonas das balizas devido às chuvas. Aquilo que fizemos foi chamar o pessoal para retirar alguma da areia que lá existia." contou ao CM, Joaquim Barbosa, presidente do Rebordosa.

Há 22 anos a liderar o clube, Joaquim Barbosa diz que nunca viu tal situação."Isto para mim é algo nunca visto. É no mínimo caricato. Eu acho que as pessoas do Lousada agiram de má fé", diz, garantindo que as relações com o clube não foram afetadas.

Reposta a situação, o Rebordosa (1.º classificado) até venceu o jogo (2-1), com um golo em que o guardião lousadende (2.º classificado) terá escorregado na linha, devido às alterações efetuadas nas balizas.