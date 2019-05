Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Oficial: Miguel Oliveira na KTM até 2020

Equipa austríaca acionou cláusula de opção do contrato.

12:08

Miguel Oliveira vai continuar a envergar as cores da KTM em 2020. O piloto português, que se estreia esta época no MotoGP pela equipa satélite da formação austríaca, a Red Bull KTM Tech3, tem realizado resultados muito promissores, por isso a formação austríaca acionou antecipadamente a cláusula de opção do contrato. A informação já tinha sido revelada pelo diretor desportivo, Pit Beirer, ao site alemão 'Speedweek', mas foi oficializada este sábado, véspera do GP Espanha, em Jerez.



"Estamos felizes por anunciar que acionámos a cláusula de opção do contrato do Miguel Oliveira porque o que ele mostrou nas primeiras corridas é muito bom e não vemos motivos para adiar mais. Estamos muito satisfeitos por ter um piloto com o seu potencial na KTM por mais um ano", disse Pit Beirer.



Miguel Oliveira entrou no Mundial de MotoGP com um 17.º lugar no Qatar; foi depois 11.º na Argentina (onde somou os seus primeiros pontos), ao que se seguiu um 14.º posto nos Estados Unidos, no GP Américas.