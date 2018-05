Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ogier despistou-se e está fora da luta pela vitória no Rali de Portugal

Espanhol Dani Sordo lidera a prova. Ott Tänak também saiu da estrada e desistiu.

17:42

O francês Sébastien Ogier (Ford Fiesta), pentacampeão do mundo e líder do Mundial, despistou-se esta sexta-feira na quinta especial da 52.ª edição do Rali de Portugal, após 17 dos 26,73 quilómetros do troço cronometrado de Viana do Castelo.



O vencedor da prova portuguesa em 2010, 2011, 2013, 2014 e 2017 teve uma saída de estrada e embateu nos eucaliptos, ficando imobilizado, numa altura em que seguia na quarta posição do rali, a 7,3 segundos do espanhol Dani Sordo (Hyundai i20) que lidera o rali.



Ogier e o copiloto Julien Ingrassia saíram aparentemente ilesos do Ford Fiesta, mas ficaram afastados da luta pela sexta vitória em Portugal, depois de, no ano passado, terem igualado o número de triunfos do finlandês Markku Alen.



"Não esperávamos isto, ele fez uma corrida incrível esta manhã, mesmo a limpar a estrada. Ele estava a tentar garantir uma boa posição para sábado, mas alguma coisa aconteceu e eu não sei o que foi, talvez tenha batido em algo ou tido algum dano. É um rali difícil, como podemos ver com a pedra em que o Ott [Tänak] acertou. Cruzo os dedos [para voltar no sábado], mas a luta pela vitória já foi", afirmou Malcom Wilson, diretor da M-Sport.



Ogier iniciou o Rali de Portugal na liderança do Mundial de pilotos, com 10 pontos de vantagem sobre o belga Thierry Neuville (Hyundai i20) e mais 28 do que o estónio Ott Tänak (Toyota Yaris), que se tornou no primeiro dos pilotos do WRC a desistir, na sequência dos danos no seu Toyota Yaris, na segunda prova especial de classificação, em Viana do Castelo.



O recente vencedor do Rali da Argentina e terceiro no Mundial liderava a prova portuguesa, mas uma pedra no primeiro troço do dia danificou o radiador do Yaris, obrigando-o a parar na classificativa devido ao aquecimento do óleo do motor.



"Infelizmente, o carro do Ott Tänak tem de ser retirado do rali e não vai alinhar em mais nenhuma parte da competição", informou esta quinta-feira a Toyota, depois de ter admitido que o estónio retomasse a prova em Rali 2, no sábado.



Também da marca nipónica, o finlandês Jari-Mati Latvala foi forçado a retirar-se, depois de ter partido a suspensão dianteira do seu Toyota, no segundo troço do dia, em Caminha.



Após quatro troços de classificação, na secção da tarde, os pilotos vão voltar a percorrer as especiais de Viana do Castelo (26,73 km), Caminha (18,11 km), Ponte de Lima (27,54 km) e a 'Porto Street Stage' (1,95 km).